2019-04-11T17:40:44+03:00
Политика

Накануне Пасхи в магазины Луганска завезли дешевую муку

Она продается не дороже 17,60 рубля за килограмм
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В магазинах Луганска мука местного производителя стоит не дороже 17,60 рубля за килограмм. Фото: lug-info.comВ магазинах Луганска мука местного производителя стоит не дороже 17,60 рубля за килограмм. Фото: lug-info.com
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Луганская Народная Республика столкнулась с теми же проблемами, как и ДНР. Из-за падения урожая пшеницы в 2018 году выросла цена на зерно, а следом на муку и хлеб. Правительством были предприняты шаги по стабилизации ситуации на продовольственном рынке. Председатель Совета министров Республики Сергей Козлов заявил, что ЛНР располагает необходимым запасом продовольственного зерна, что позволит сохранить действующие цены на хлеб как минимум до нового урожая.

Госпредприятие «Аграрный фонд» сейчас выделяет по низким фиксированным ценам муку, которая поступает хлебопекам, а также в государственные и частные торговые сети ЛНР.

- Сегодня наше министерство проинспектировало предприятия торговли, а также производителей хлебобулочных изделий, - рассказал министр промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Божич. - Мы убедились в том, что мука, выпущенная согласно постановлению Совмина, уже поступает в торговые сети разных форм собственности. С понедельника мука поступит в продажу по всей территории Республики, население будет видеть ее в торговых сетях на прилавках. До конца следующей недели спрос будет удовлетворен по всей территории ЛНР.

Мука отпускается по установленной Советом министров цене, не превышающей 17,60 руб. за кг. Сейчас сеть супермаркетов «Народный» в Луганске обеспечена мукой в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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