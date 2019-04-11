2019-04-11T16:45:14+03:00
Политика

В Донбассе шахтеры бастуют из-за трехмесячных долгов по зарплате

К горнякам шахты «Родинская» могут присоединиться работники шахт из Торецка (Дзержинска)
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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С 15 апреля «Родинская» прекратит добычу угля. Фото: wiki.gr-tech.ruС 15 апреля «Родинская» прекратит добычу угля. Фото: wiki.gr-tech.ru
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Работники шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» в Донецкой области забастовали 1 апреля.

- Продолжается акция протеста трудового коллектива шахты «Родинская», - сообщил 10 апреля на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец. – Они требуют погашения задолженности по заработной плате. Последний раз шахтеры получали зарплату еще в декабре прошлого года. После того, они получают лишь 20% ежемесячно. В январе задолженность составила 2 млн 580 тыс. грн, в феврале – 2 млн 600 тыс. грн.

Шахта находится в процессе реструктуризации и с 15 апреля «Родинская» прекратит добычу угля. Часть горняков попадет под сокращение. Полная остановка шахты запланирована через два месяца.

В ближайшее время к горнякам шахты «Родинская» могут присоединиться работники шахт из прифронтового Торецка (до преименования - Дзержинск)

Горняки шахт «Северная», «Южная» и «Новая» тоже три месяца не получают зарплату. В частности, на шахте «Северная» работают 172 человека. Им задолжали более 2 млн грн. При этом средняя зарплата горняка тут всего 5 тыс. грн. Шахта «Северная» находится в стадии ликвидации. Подготовлен проект и на реструктуризацию шахты «Южная».

Если работники трех шахт перестанут работать, подземные воды могут подтопить город. Кстати, зарплата шахтеров этих угольных предприятий финансируется за счет госбюджета. И своими действиями правительство Украины не только уничтожает угольную отрасль, но и создает условия для экологической катастрофы в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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