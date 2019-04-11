2019-04-11T15:44:56+03:00
Общество

В Антраците трёхлетний ребёнок закрылся в квартире. Спасатели вскрыли дверь почти через сутки

Мальчик уснул и провел всю ночь один
Анастасия Родионова
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Спасательные работы заняли несколько минут. Фото: textreferat.comСпасательные работы заняли несколько минут. Фото: textreferat.com
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11 апреля около 6.00 сотрудники МЧС ЛНР открыли квартиру, которая находится по улице Школьной. Трёхлетний мальчик сам закрыл входную дверь, сообщают в пресс-службе спасателей.

22-летняя мама малыша вечером 10 апреля вышла к соседке, оставив ребенка одного. Мальчик сам закрыл себя на замок и уснул. На просьбы матери он не откликался. Мама ребёнка подождала до утра и вновь пыталась достучаться, чтобы мальчик открыл дверь, но он не отзывался. Позже приехали спасатели.

- Специальным инструментом поддели замок и вошли внутрь. Все работы заняли несколько минут и проходили тихо, мальчик даже не проснулся. Квартира расположена на третьем этаже и окно в одной из комнат было всю ночь открыто настежь, - комментируют в пресс-службе.

МЧС ЛНР обращается ко всем родителям и напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра и просит соблюдать родителей правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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