Красный Крест привез в ДНР 230 тонн продуктов и лекарств
Большая партия гуманитарной помощи направлена Международным комитетом Красного Креста в республики Донбасса.
- Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения, – сообщили сегодня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Эта помощь в основном направляется жителям прифронтовых районов.
Кстати, на прошлой неделе через КПВВ «Новотроицкое» были доставлены две партии грузов. 8 грузовиков от МККК привезли 160 тонн продуктов питания. А Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило 6 грузовиков с сантехникой и строительными материалами общим весом более 85 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU