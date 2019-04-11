2019-04-11T15:08:30+03:00
Политика

Красный Крест привез в ДНР 230 тонн продуктов и лекарств

Также в грузе гуманитарной помощи – сельскохозяйственные и строительные материалы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Красный Крест регулярно привозит в Донбасс продуктовые наборы для жителей прифронтовых районов. Фото: vk.com/icrc_donbassКрасный Крест регулярно привозит в Донбасс продуктовые наборы для жителей прифронтовых районов. Фото: vk.com/icrc_donbass
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Большая партия гуманитарной помощи направлена Международным комитетом Красного Креста в республики Донбасса.

- Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения, – сообщили сегодня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Эта помощь в основном направляется жителям прифронтовых районов.

Кстати, на прошлой неделе через КПВВ «Новотроицкое» были доставлены две партии грузов. 8 грузовиков от МККК привезли 160 тонн продуктов питания. А Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило 6 грузовиков с сантехникой и строительными материалами общим весом более 85 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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