2019-04-11T14:53:58+03:00
Общество

В Донецке объявлен конкурс детских рисунков к 5-летию ДНР

Министерство образования и науки выберет лучших художников
Анастасия Родионова
Поделиться:
Конкурс раскроет таланты юных художников. Фото: antifashist.comКонкурс раскроет таланты юных художников. Фото: antifashist.com
Изменить размер текста:

С 8 по 18 апреля пройдет Республиканский конкурс «Я – гражданин Донецкой Народной Республики», приуроченный к 5-й годовщине провозглашения ДНР, сообщают в министерстве образования и науки.

- К участию приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного образования и общеобразовательных организаций в возрасте от семи до 17 лет, - комментирует минобрнауки.

Также в ведомстве добавили, что в конкурсе несколько номинаций: «Я – гражданин Донецкой Народной Республики», «Донецк – город будущего!», «Моя семья – мое богатство». Каждый желающий сможет выбрать понравившуюся тему и выразить её в своем рисунке.

Заявки и работы конкурса принимаются до 17 апреля по адресу Донецк, ул. Университетская, 2 (Донецкий республиканский эколого-натуралистический центр).

Добавим, что это не первый конкурс, который приурочен к 5-летию Республики. В честь празднования 5-летия со дня создания Республики в Макеевке объявили конкурс на лучшее исполнение государственного гимна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донбассе шахтеры бастуют из-за трехмесячных долгов по зарплате
В Антраците трёхлетний ребёнок закрылся в квартире. Спасатели вскрыли дверь почти через сутки
Украинское правительство не пускает журналистов и волонтеров в зону "ООС"
Красный Крест привез в ДНР 230 тонн продуктов и лекарств
В Донбассе украинский военный выстрелил в журналиста: он отказался отдавать камеру
Украинские военные заминировали территории в районе Золотого
В Донецке на шахте имени Скочинского тяжело травмирован горняк
В «Почте Донбасса» презентовали электронную марку
Сотрудник «Донецкой железной дороги» обокрал предприятие больше чем на миллион рублей
Офицеры ВСУ угоняют машины жителей Донбасса: на одних ездят по работе, другие отправляют домой или дарят
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела за обстрелы ВСУ мирных жителей Донбасса
В Донбассе мать и 6-летний сын отравились угарным газом
В Луганске бензин подешевел на три рубля за литр
Киевские силовики обстреливали в Донбассе Фрунзе, Зайцево и Спартак
Дело о гибели в аварии под Марьинкой шестерых жителей Донбасса передано в суд
О пасхальном перемирии в Донбассе будут договариваться 18 апреля
Погода в Луганске: 11 апреля будет до 20 градусов тепла и кратковременный дождь