В Донецке объявлен конкурс детских рисунков к 5-летию ДНР

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-11T14:53:58+03:00

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С 8 по 18 апреля пройдет Республиканский конкурс «Я – гражданин Донецкой Народной Республики», приуроченный к 5-й годовщине провозглашения ДНР, сообщают в министерстве образования и науки.

- К участию приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного образования и общеобразовательных организаций в возрасте от семи до 17 лет, - комментирует минобрнауки.

Также в ведомстве добавили, что в конкурсе несколько номинаций: «Я – гражданин Донецкой Народной Республики», «Донецк – город будущего!», «Моя семья – мое богатство». Каждый желающий сможет выбрать понравившуюся тему и выразить её в своем рисунке.

Заявки и работы конкурса принимаются до 17 апреля по адресу Донецк, ул. Университетская, 2 (Донецкий республиканский эколого-натуралистический центр).

Добавим, что это не первый конкурс, который приурочен к 5-летию Республики. В честь празднования 5-летия со дня создания Республики в Макеевке объявили конкурс на лучшее исполнение государственного гимна.

ИСТОЧНИК KP.RU