В Донецке объявлен конкурс детских рисунков к 5-летию ДНР
С 8 по 18 апреля пройдет Республиканский конкурс «Я – гражданин Донецкой Народной Республики», приуроченный к 5-й годовщине провозглашения ДНР, сообщают в министерстве образования и науки.
- К участию приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного образования и общеобразовательных организаций в возрасте от семи до 17 лет, - комментирует минобрнауки.
Также в ведомстве добавили, что в конкурсе несколько номинаций: «Я – гражданин Донецкой Народной Республики», «Донецк – город будущего!», «Моя семья – мое богатство». Каждый желающий сможет выбрать понравившуюся тему и выразить её в своем рисунке.
Заявки и работы конкурса принимаются до 17 апреля по адресу Донецк, ул. Университетская, 2 (Донецкий республиканский эколого-натуралистический центр).
Добавим, что это не первый конкурс, который приурочен к 5-летию Республики. В честь празднования 5-летия со дня создания Республики в Макеевке объявили конкурс на лучшее исполнение государственного гимна.
ИСТОЧНИК KP.RU