В Донбассе украинский военный выстрелил в журналиста: он отказался отдавать камеру

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-11T15:02:42+03:00

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Солдат 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ ранил журналиста при выполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сегодня заявил начальник-пресс службы Народной милиции Даниил Бессонов.

- Вчера в районе населенного пункта Водяное независимый корреспондент и волонтер Волков предпринял попытку скрытно снять открытие огня с позиций 79 десантно-штурмовой бригады по территории Республики, – комментирует Бессонов.

Также он добавил, что съемку заметили военнослужащие. Они сразу потребовали отдать камеру. Журналист отказался. Тогда один из военных захотел припугнуть, чтобы заполучить снятое.

Солдат пустил очередь из автомата. Журналист получил ранения. В тяжелом состоянии корреспондента отвезли в больницу, - сообщил Безсонов.

Напомним, что ранее сообщалось о новой провокации Украины. Украинскому снайперу отдали приказ убить украинского журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU