2019-04-11T13:45:35+03:00
Политика

В Донецке на шахте имени Скочинского тяжело травмирован горняк

Пострадал 29-летний электрослесарь
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Шахта имени Скочинского считается одной из самых опасных. Фото: vk.com/skochinskogoШахта имени Скочинского считается одной из самых опасных. Фото: vk.com/skochinskogo
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10 апреля на шахте имени Скочинского в Кировском районе столицы выпавшим куском породы получил травму головы и плеча электрослесарь 1990 года рождения. Горноспасатели Донецка оказали пострадавшему медицинскую помощь и транспортировали его в тяжелом состоянии в ЦГБ столицы. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре МЧС ДНР.

Происшествие случилось в околоствольном дворе горизонта 1200 м и было квалифицировано как травматизм на производстве. Со стороны МЧС привлекалась реанимационно-противошоковая группа.

Также в минувшие сотрудники МЧС ликвидировали в Республике 46 пожаров. Причем 28 из них были связаны загоранием сухой растительности. А на улице Артема в Киевском районе столицы возгорание возникло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате пожара пострадала женщина 1952 года рождения. Ее госпитализировали в горбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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