В Донецке на шахте имени Скочинского тяжело травмирован горняк

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-11T13:45:35+03:00

Изменить размер текста: A A

10 апреля на шахте имени Скочинского в Кировском районе столицы выпавшим куском породы получил травму головы и плеча электрослесарь 1990 года рождения. Горноспасатели Донецка оказали пострадавшему медицинскую помощь и транспортировали его в тяжелом состоянии в ЦГБ столицы. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре МЧС ДНР.

Происшествие случилось в околоствольном дворе горизонта 1200 м и было квалифицировано как травматизм на производстве. Со стороны МЧС привлекалась реанимационно-противошоковая группа.

Также в минувшие сотрудники МЧС ликвидировали в Республике 46 пожаров. Причем 28 из них были связаны загоранием сухой растительности. А на улице Артема в Киевском районе столицы возгорание возникло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате пожара пострадала женщина 1952 года рождения. Ее госпитализировали в горбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU