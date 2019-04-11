2019-04-11T13:23:01+03:00
Происшествия

Сотрудник «Донецкой железной дороги» обокрал предприятие больше чем на миллион рублей

Преступления он совершал с подельниками
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МВД ДНРФото: МВД ДНР
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В министерстве внутренних дел ДНР сообщили о задержании пяти человек, которые причастны к шести ограблениям госпредприятия «Донецкая железная дорога».

- В ходе следствия было установлено, что один из злоумышленников являлся действующим работником выше указанного предприятия, - говорится в сообщении.

Мужчина подобрал для ограблений подходящих подельников. Искал таких, которые не имеют постоянного заработка.

- Кражи совершались в темное время суток. Согласно разработанному плану, зная расположение путепровода и сообщений, организатор обеспечил беспрепятственный доступ к тепловозам, откуда было похищено оборудование на общую сумму 1 200 000 рублей, - рассказали в МВД Республики.

Преступники изобличены в содеянном и дали признательные показания.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 164 Уголовного кодекса ДНР (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с внушительным штрафом, - отметила следователь Буденновского райотдела полиции Анна Пантюхина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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