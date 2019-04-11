В Донбассе мать и 6-летний сын отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-11T12:26:13+03:00

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10 апреля в 22.30 спасателям из Ровеньков поступило сообщение от дежурной центральной городской больницы об отравлении угарным газом 34-летней матери и ее 6-летнего сына. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Выяснилось, что женщина днем растопила печь и во время приготовления пищи не заметила отсутствие тяги, вследствие чего надышалась угарным газом вместе с сыном. В приемное отделение городской больницы пострадавших доставил муж. Оттуда они были госпитализированы в детское отделение с диагнозом: отравление угарным газом средней степени тяжести. Сегодня состояние матери и сына оценивается медиками как удовлетворительное.

МЧС ЛНР напоминает, что отсутствие тяги является самой распространённой причиной отравлений. К этому приводят следующие факторы: дымоход забит сажей, недостаточный приток воздуха, из-за чего возникает обратная тяга; давление холодного уличного воздуха, который опускается вниз и не даёт выходить дыму; наличие козырька на дымоходе, обвал кирпичей внутрь трубы, неправильная конструкция дымохода.

ИСТОЧНИК KP.RU