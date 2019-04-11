Следственный комитет России возбудил три уголовных дела за обстрелы ВСУ мирных жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-11T12:39:40+03:00

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов Вооруженными силами мирных жителей Донбасса.

- 6 и 8 апреля украинская армия обстреляла дома мирных жителей ДНР в посёлках шахты «Трудовская», Старомихайловка и Зайцево, - рассказывает представитель правоохранительного ведомства РФ Светлана Петренко. - Пострадало трое человек: 79-летняя и 37-летняя женщины и 56-летний мужчина.

Так же было установлено, что данный приказ был отдан начальниками министерства обороны Украины. Обстрелы велись из тяжелых видов сооружения.

- По данным фактам возбудили три уголовных дела по признакам преступления. Это жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов. Устанавливаются все причастные должностные лица к совершению преступлений, - сообщила Петренко.

Так же она добавила, что все преступления против мирного населения Донбасса совершены по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, поскольку Киев отказывает признать самостоятельность региона и создавать новые административные учреждения, независящие от руководства украинской власти.

ИСТОЧНИК KP.RU