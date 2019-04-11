В Луганске бензин подешевел на три рубля за литр

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-11T11:47:05+03:00

Это уже седьмое по счету снижение цен на государственных АЗС с начала года

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С 10 апреля на заправках «Луганскнефтепродукта» цена одного литра бензина марки АИ-92 составляет 38,50 рублей, марки АИ-95 – 40 рублей, дизельного топлива – 47,20 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

- Приближаются праздники – День солидарности трудящихся, священный для всех нас День Победы и, конечно же, Пасха. Многие жители Республики поедут на кладбища и к своим близким и родственникам, - рассказал министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин. - Наше министерство совместно с госпредприятием «Луганскнефтепродукт» изыскали возможность снизить цены на топливо. Уверен, это обрадует многих жителей Республики.

В ведомстве отметили, что это уже седьмое понижение цен на топливо с начала года, и девятое с ноября 2018 года.

В прошлый раз цены на бензин на государственных АЗС ЛНР снизились в конце февраля. Тогда бензин марки АИ-92 стоил 41 рубль за один литр, бензин марки АИ-95 – 43 рубля, дизельное межсезонное топливо – 47,9 рубля.

Кстати, в ДНР на этой неделе тоже подешевели бензин и дизтопливо. Но все равно донецкие цены выше луганских. Так, литр 95-го бензина стоит 43 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU