В Луганске бензин подешевел на три рубля за литр
С 10 апреля на заправках «Луганскнефтепродукта» цена одного литра бензина марки АИ-92 составляет 38,50 рублей, марки АИ-95 – 40 рублей, дизельного топлива – 47,20 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.
- Приближаются праздники – День солидарности трудящихся, священный для всех нас День Победы и, конечно же, Пасха. Многие жители Республики поедут на кладбища и к своим близким и родственникам, - рассказал министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин. - Наше министерство совместно с госпредприятием «Луганскнефтепродукт» изыскали возможность снизить цены на топливо. Уверен, это обрадует многих жителей Республики.
В ведомстве отметили, что это уже седьмое понижение цен на топливо с начала года, и девятое с ноября 2018 года.
В прошлый раз цены на бензин на государственных АЗС ЛНР снизились в конце февраля. Тогда бензин марки АИ-92 стоил 41 рубль за один литр, бензин марки АИ-95 – 43 рубля, дизельное межсезонное топливо – 47,9 рубля.
Кстати, в ДНР на этой неделе тоже подешевели бензин и дизтопливо. Но все равно донецкие цены выше луганских. Так, литр 95-го бензина стоит 43 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU