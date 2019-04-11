Дело о гибели в аварии под Марьинкой шестерых жителей Донбасса передано в суд

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-11T09:56:02+03:00

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Уголовное дело по страшной аварии 5 февраля вблизи КПВВ «Марьинка» скоро будет рассматривать суд.

- Прокуратурой Донецкой области направлено в Марьинский районный суд обвинительное заключение, – сообщила 10 апреля пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебное расследование установило такую картину дорожного происшествия. Примерно в 10:00 39-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti Александр Ильин двигался по автодороге «Донецк – Запорожье» со стороны Донецка в направлении Курахово. Совершая обгон транспорта, который двигался в попутном направлении, водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП и пожара, который произошел в салоне, водитель и 3 пассажира «Daewoo Lanos» погибли на месте. Также, получили смертельные травмы два пассажира Chevrolet Lacetti, а еще 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

Среди погибших в страшной аварии пенсионеры из Донецка — 80-летние Лидия и Владимир Шевченко, 69-летняя Валентина Яковлева, 71-летний Иван и 66-летняя Вера Стеблины. Кроме того, в ДТП погиб и водитель сгоревшего «Daewoo Lanos» — житель подконтрольного Киеву Мирнограда (до переименования – Димитров) 31-летний Сергей Ващенко.

За жизнь Владимира Шевченко боролись медики, однако, мужчина скончался в реанимации. Три человека, ехавшие в «Chevrolet Lacetti», получили травмы различной степени тяжести. Все они жители Донецка: 39-летний водитель Александр Ильин получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча. У 79-летнего Владимира Зрелова ушибы локтевого сустава и черепно-мозговая травма, а у его 73-летней супруги Антонины травматический шок, политравма, переломаны предплечье и бедро, скальпированная рана головы.

В прокуратуре отметили, что расследование случившейся трагедии завершено и дальнейшую судьбу обвиняемого определит суд.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU