2019-04-11T07:15:12+03:00
Политика

Погода в Луганске: 11 апреля будет до 20 градусов тепла и кратковременный дождь

Синоптики также прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске будет пасмурно и дождливо. Фото: citynews.net.uaВ Луганске будет пасмурно и дождливо. Фото: citynews.net.ua
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- 11 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

Температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит плюс 7-9 градусов, днем – 17-19 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 8-10 градусов тепла ночью и 17-19 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 12-13 апреля ожидается неустойчивый характер погоды, который будет обусловлен влиянием поля пониженного давления и малоподвижным атмосферным фронтом. Ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами, в дневные часы при грозах ветер усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха понизится на 1-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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