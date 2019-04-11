2019-04-11T07:12:38+03:00
Политика

Погода в Донецке: 11 апреля ожидается небольшой дождь

Днем температура будет до 17 градусов тепла
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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С утра в Донецке будет пасмурно и дождливоС утра в Донецке будет пасмурно и дождливоФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Утром в четверг, 11 апреля, в Донецке начнется дождь, который закончится только ближе к вечеру. Утром температура воздуха составит от +8 до +13. Днем ожидается 14–17 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +13.

В течение суток ветер будет дуть в южном и юго-восточном направлениях со скоростью до 3 м/с.

Народный прогноз погоды: 11 апреля отмечается день памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского. Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят — воды будет много, низко — к малой осенней воде. Березовым соком наши предки на Марка отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из желудка. В это время ломаются почки у черной смородины, калины, красной бузины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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