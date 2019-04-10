2019-04-10T20:37:49+03:00
Политика

Весеннее перемирие в Донбассе оказалось самым неэффективным

Количество обстрелов со стороны украинских боевиков увеличилось в четыре раза
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Человеческое горе в цифрах выглядит так. Фото: ДАНЧеловеческое горе в цифрах выглядит так. Фото: ДАН
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Перемирия для дончан отличаются только названиями – школьное, хлебное, рождественское и т.д. По сути же мало чем

Оказывается, «весеннее» перемирие, формально действующее в Донбассе с 8 марта 2019 года, стало одним из самых неэффективных и недолгосрочных. Об этом сегодня на заседании подгруппы по безопасности в Минске заявил официальный представитель ДНР Алексей Никоноров, информирует представительство Республики в СЦКК.

- Официальный представитель Республики Алексей Никоноров подчеркнул, что «весеннее» перемирие было одним из самых неэффективных и недолгосрочных, количество обстрелов увеличилось почти в четыре раза, — сказал он. - Один раз использовались танки, выпустившие четыре снаряда, 37 раз использовались минометы калибром 120 мм, выпустившие 266 мин и 30 раз – калибром 82 мм, выпустившие 157 мин.

По словам Никонорова, это доказывает также отсутствие пострадавших среди мирного населения за аналогичный период прошлого года. За текущий период ранения различной степени тяжести получили пять человек. При обстрелах ВСУ применяли тяжелые минометы и другое вооружение.

Ранее сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что вооруженные формирования Украины с прошлой встречи Контактной группы выпустили 7,6 тонны боеприпасов. За этот период пострадали пять мирных жителей, 26 домостроений и объектов инфраструктуры было повреждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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