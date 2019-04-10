Власти Киева не пустили ОБСЕ к пленным на Украине

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-10T18:25:47+03:00

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Украинская сторона сегодня на встрече Контактной группы не смогла дать вразумительный ответ, почему координатора гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриша не пустили к удерживаемым сторонникам ДНР. Об этом заявила полпред Республики на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- Факт недопуска (представителя ОБСЕ) к нашим задержанным на территории Украины кардинально нарушает паритетность процесса. Безусловно, в связи с такой ситуацией в ходе заседания Контактной группы мы задали ряд вопросов представителям Киева, на которые они так и не дали вразумительного ответа, – отметила Никонорова.

Ранее сегодня сообщалось, что координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш на встрече в Минске рассказал, что ему было отказано в посещении пленных в ряде пенитенциарных учреждений Украины.

Ранее, представители украинской стороны сегодня в ходе очередного раунда переговоров по мирному урегулированию в Донбассе практически полностью заблокировали работу сразу в трех подгруппах – по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU