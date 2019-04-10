2019-04-10T18:25:47+03:00
Политика

Власти Киева не пустили ОБСЕ к пленным на Украине

Вразумительных объяснений этому Украина не дала
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Факт недопуска к пленным на территории Украины нарушает паритетность процесса. Фото: ukraina.ruФакт недопуска к пленным на территории Украины нарушает паритетность процесса. Фото: ukraina.ru
Изменить размер текста:

Украинская сторона сегодня на встрече Контактной группы не смогла дать вразумительный ответ, почему координатора гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриша не пустили к удерживаемым сторонникам ДНР. Об этом заявила полпред Республики на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- Факт недопуска (представителя ОБСЕ) к нашим задержанным на территории Украины кардинально нарушает паритетность процесса. Безусловно, в связи с такой ситуацией в ходе заседания Контактной группы мы задали ряд вопросов представителям Киева, на которые они так и не дали вразумительного ответа, – отметила Никонорова.

Ранее сегодня сообщалось, что координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш на встрече в Минске рассказал, что ему было отказано в посещении пленных в ряде пенитенциарных учреждений Украины.

Ранее, представители украинской стороны сегодня в ходе очередного раунда переговоров по мирному урегулированию в Донбассе практически полностью заблокировали работу сразу в трех подгруппах – по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Наталья Никонорова: Киев сделал все, чтобы сорвать заседание в Минске
Украинские боевики выпустили по поселку Зайцево 25 мин
Пресечена провокация ВСУ: Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник
Дарья Морозова: Киев не счел нужным направить представителей на заседание в Минск
Ирина Геращенко: Донбасс вернем и это не помешает вступлению в НАТО
За минувшие сутки со стороны украинских боевиков на территорию ДНР прилетело 105 снарядов
Убили, а труп выкинули в выгребную яму: В Шахтерске сын жестоко расправился с собутыльником матери
Коммунальные тарифы в ЛДНР остаются прежними, тогда как украинцы избивают контролеров за платежки
На территории школы ЛНР обнаружена неразорвавшаяся граната
Погода в Донецке и Луганске 10 апреля: тепло и без осадков
ВСУ планируют увеличить количество разведок с помощью БПЛА в Донбассе
ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в ДНР
В прифронтовом Куйбышевском районе открылась новая детская площадка
ВСУ направили боевиков националистического батальона под Горловку
В ЛНР обезвредили найденный в поле боеприпас РСЗО «Смерч»
Военный 30-й бригады ВСУ подорвался на взрывном устройстве у Луганского