Глава МИД Наталья Никонорова: Киев сделал все, чтобы сорвать заседание в Минске

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-10T17:05:32+03:00

Полпред подчеркнула, что обсудить повестку дня удалось только в подгруппе по безопасности. Фото: ДАН

Украинская сторона уведомила об отсутствии своего представителя в Минске в последний момент и не обеспечила ему замену

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Представители украинской стороны сегодня в ходе очередного раунда переговоров по мирному урегулированию в Донбассе практически полностью заблокировали работу сразу в трех подгруппах – по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

- Сегодняшнее заседание политической группы было сорвано по вине украинской стороны. Непосредственно перед началом встречи нам сообщили, что представитель Украины заболел и не сможет присутствовать на заседании, — отметили в МИД. - Такое поведение украинской стороны, уведомившей об отсутствии своего представителя в последний момент и не обеспечившей ему замену, невозможно охарактеризовать иначе, как откровенный саботаж переговорного процесса.

- Киев сделал все, чтобы практически полностью заблокировать заседание рабочих групп по гуманитарным, экономическим и политическим вопросам. Безусловно, мы понимаем, что официальные представители пока действующей украинской власти озабочены итогами первого тура выборов, а не миром в Донбассе, но вместе с тем мы огорчены, что координаторы от ОБСЕ не предприняли мер по предотвращению блокировки», —сказала полпред ДНР в Контактной группе, глава МИД Республики Никонорова.

Полпред подчеркнула, что обсудить повестку дня удалось только в подгруппе по безопасности. В частности, на обсуждение были вынесены вопросы обеспечения эффективности перемирия, которое невозможно без согласования дополнительных мер контроля режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU