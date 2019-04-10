2019-04-10T15:40:42+03:00
Политика

Украинские боевики выпустили по поселку Зайцево 25 мин

Север Горловки находится практически ежедневно под обстрелом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Истребление Зайцево продолжается.Истребление Зайцево продолжается.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Подразделения украинской армии из минометов обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 14:30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по поселку Зайцево. Выпущено 25 мин калибром 82 мм, — сказано в сообщении.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Также сегодня в СЦКК также сообщалось о минометном огне ВСУ по районам сел Спартак в предместьях Донецка и Сосновское на юге Республики. Применялись орудия калибром 82 и 120 мм.

Напомним, что за сутки армия Украины 12 раз нарушила режим тишины, выпустив по территории ДНР больше сотни боеприпасов.

Ранее, разведка Народной милиции ДНР получила информацию о том, что украинская сторона перебросила боевиков одного из националистического батальона. Об этом рассказал сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

- В зону ответственности 53-й механизированной бригады ВСУ на горловском направлении отмечено прибытие штурмового батальона, - заявил представитель оборонного ведомства.

За последние два дня представители батальона усилили обстрелы и провокации под Горловкой. Для того, чтобы остановить их действия, военнослужащие Республики открыли ответный огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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