2019-04-10T15:02:14+03:00
Политика

Пресечена провокация ВСУ: Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник

Вражеский БПЛА был сбит с применением стрелкового оружия
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Квадрокоптер типа «Фантом-3 ADV» сбит силами ЛНР. Фото: lug-info.comКвадрокоптер типа «Фантом-3 ADV» сбит силами ЛНР. Фото: lug-info.com
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.

- По информации нашего источника, сегодня, в период заседания участников Контактной группы в Минске, командование «объединенных сил» планировало проведение вооруженной провокации на Славяносербском направлении с применением тяжелой артиллерии, — сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий. — Для разведки района предполагаемых обстрелов со стороны Крымского в направлении Сокольников украинскими боевиками был запущен квадрокоптер типа «Фантом-3 ADV.

По словам Осадчего, «благодаря умелым действиями личного состава Народной милиции ЛНР попытка пролета беспилотника на территорию Республики была пресечена».

- Осуществить спланированную вооруженную провокацию киевским карателям не удалось, — сказал Осадчий.

Как мы сообщали, ВСУ планируют увеличить количество разведок с помощью БПЛА в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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