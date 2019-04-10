2019-04-10T13:46:18+03:00
Политика

Дарья Морозова: Киев не счел нужным направить представителей на заседание в Минск

Сегодня запланированы встречи в Минске по экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Официальные представители Киева не явились на заседание гумподгруппы в Минске. Фото: ДАНОфициальные представители Киева не явились на заседание гумподгруппы в Минске. Фото: ДАН
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Официальные представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам не явились на заседание в Минске. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в подгруппе Дарья Морозова.

- Официальный Киев вновь не направил полномочных представителей для конструктивного обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня, — отметила омбудсмен.

Как сообщили в свою очередь в министерстве иностранных дел ДНР, в белорусской столице к переговорам приступили три рабочие группы: по экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности.

Добавим, что сегодня запланированы встречи во всех четырех рабочих подгруппах по Донбассу. Итоги дня подведет Контактная группа.

Тем временем, война в Донбассе превратилась в какую-то адскую статистику, с каждым днем количество обстрелов и разрушений растет. За за минувшие сутки, 9 апреля, подразделения ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 105 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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