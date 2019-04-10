Дарья Морозова: Киев не счел нужным направить представителей на заседание в Минск
Официальные представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам не явились на заседание в Минске. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в подгруппе Дарья Морозова.
- Официальный Киев вновь не направил полномочных представителей для конструктивного обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня, — отметила омбудсмен.
Как сообщили в свою очередь в министерстве иностранных дел ДНР, в белорусской столице к переговорам приступили три рабочие группы: по экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности.
Добавим, что сегодня запланированы встречи во всех четырех рабочих подгруппах по Донбассу. Итоги дня подведет Контактная группа.
Тем временем, война в Донбассе превратилась в какую-то адскую статистику, с каждым днем количество обстрелов и разрушений растет. За за минувшие сутки, 9 апреля, подразделения ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 105 боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU