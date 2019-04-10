2019-04-10T12:37:02+03:00
Политика

Ирина Геращенко: Донбасс вернем и это не помешает вступлению в НАТО

Мнения дончан для мирного урегулирования конфликта в Донбассе Украину не волнуют, как и прежде
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сами дончане в Украину не горят желанием возвращаться. Фото: dnews.dn.uaСами дончане в Украину не горят желанием возвращаться. Фото: dnews.dn.ua
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Возвращение Республик не изменит курс Украины в НАТО и ЕС. Об этом сегодня, 10 апреля, на своей странице в Facebоok заявила Уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Услышать дончан, как и прежде, никто попыток не делает.

- Донецк и Луганск вернутся в Украину. Но точно не на условиях Кремля. Крым тоже вернется, несмотря на все сопротивление Кремля. Донецк и Луганск, как и ни один другой регион, не могут и не будут блокировать наш путь в ЕС и НАТО, – написала она.

Она также заявила, что для вступления Украины в НАТО не нужен «никакой референдум». «В отличие от вступления в ЕС. Для меня заявления о референдуме по НАТО и автономии Макеевки-Горловки и т. д. – из одной методички», – заявила политик.

- Минские соглашения, кстати, определяют особенности местного самоуправления двух оккупированных регионов (для их плавного возвращения в юридическое поле Украины), но там нет ни слова об автономии. Ни о какой автономии там речи не идет, и Верховная Рада никогда это не поддержит, – уверена Геращенко.

При этом в Донбассе, кажется, даже дети понимают: назад возврата нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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