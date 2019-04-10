За минувшие сутки со стороны украинских боевиков на территорию ДНР прилетело 105 снарядов

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-10T11:01:01+03:00

При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Фото: novorosinform.org

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Война в Донбассе превратилась в какую-то адскую статистику, с каждым днем количество обстрелов и разрушений растет. За за минувшие сутки, 9 апреля, подразделения ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 105 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 12 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 105 единиц.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.

Он добавил, что под огнем ВСУ оказались: район аэропорта на севере Донецка («Вольво-центр») и поселок Жабичево; Горловка и ее поселки — шахты 6-7 и Гольмовский; Ясиноватая и прилегающее к ней село Яковлевка; Докучаевск. Кроме того, украинские силовики обстреляли села: Ленинское, Саханка и Сосоновское на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU