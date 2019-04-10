Убили, а труп выкинули в выгребную яму: В Шахтерске сын жестоко расправился с собутыльником матери

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-10T10:09:53+03:00

Судьбу матери парень не изменил, но и сам попал в тюрьму. Фото: klops.ru

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Досуг жителей провинциальных местечек и раньше был далек от высоконравственного, что говорить за сегодня? 19-летний житель Шахтерска предстанет перед судом за совершение тяжкого преступления. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В дежурную часть Шахтерского ГО поступило сообщение от местного жителя о том, что его 38-летний сын ушел из дома и уже третьи сутки не возвращается.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий труп пропавшего мужчины был обнаружен в одном из домовладений города с признаками насильственной смерти.

Правоохранителями установлено, что накануне потерпевший гостил у своей знакомой, они распивали спиртные напитки. А вечером, когда домой пришел 19-летний сын хозяйки со своим приятелем, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Увидев мать в компании очередного незнакомого мужчины, сын пришел в ярость. Как выяснилось, парень давно испытывал обиду на мать, которая постоянно приводила в дом посторонних мужчин для совместного распития спиртного.

Он стал выгонять очередного незнакомца из дома, однако последний не собирался уходить. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Сын хозяйки с особой жестокостью избил нежеланного гостя. Затем они вместе с приятелем, наблюдавшим за происходящим, выволокли избитого мужчину на улицу, и подозреваемый нанес ему еще несколько ударов по голове деревянной палкой. От полученных телесных повреждений последний потерял сознание и не подавал признаков жизни.

Приятели перенесли труп за дом и, не долго думая, выкинули его в выгребную яму.

Правоохранители задержали преступников, которые сознались в содеянном и дали признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU