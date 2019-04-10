Коммунальные тарифы в ЛДНР остаются прежними, тогда как украинцы избивают контролеров за платежки

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-10T09:36:23+03:00

Но никто и не обещал, что жить в Европе будет дешево

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За все пять лет войны коммунальные тарифы в республиках остаются прежними. Любители выискивать недостатки в ДНР и ЛНР вынуждены это признать. При этом в соседних областях народ буквально звереет от цифр в коммунальных платежках. Так, на сотрудницу ПАО «Запорожьеоблэнерго» и ее коллегу из ООО «Запорожьеэнергопоставка» напал мужчина. Инцидент произошел в офисе энергокомпании.

- Инцидент произошел в пятницу, 5 апреля. Во второй половине дня в помещение Правобережного центра обслуживания потребителей ворвался один из абонентов энергокомпании, который явно пребывал в неадекватном эмоциональном состоянии.

Мужчина громко кричал и нецензурно выражался. Сначала он накинулся на сотрудницу ООО «Запорожьеэнергопоставка», ударил ее по лицу и разбил женщине очки, потом ударил в живот работницу ПАО "Запорожьеоблэнерго", — говорится в сообщении.

Работники как раз проводили прием в этот момент. Причиной агрессии мужчины называется сумма в платежке, которая, по его словам, была завышена. После нападения на женщин, мужчина скрылся.

Тарифы в Украине продолжают расти, несмотря на то, что там будто бы мир, а война в Донбассе. Тем не менее все чаще происходят «коммунальные суициды», когда украинцы накладывают на себя руки, не в силах расплатиться за элементарные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU