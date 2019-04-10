Погода в Донецке и Луганске 10 апреля: тепло и без осадков

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-10T07:07:02+03:00

В Донецке расцвели тюльпаны и нарциссы. Фото: Евгении Карпачевой

Дожди придут в Донбасс уже в четверг

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Температура воздуха в ЛНР 10 апреля будет колебаться от плюс 6 градусов ночью до 22 градусов тепла днем, осадков не ожидается.

- С 21.00 9 апреля до 21.00 10 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

Синоптики ДНР на текущей неделе в дневное время суток ожидают до 18 градусов тепла и дожди. Об этом сегодня начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра, на текущей неделе в Республике в отдельные дни грозовые дожди. Основной температурный фон: ночью 4-9 градусов тепла, днем 13-18 со знаком плюс», — сказала Гетова.

Напомним, что в начале прошлой недели на территории ДНР была прохладная погода. Столбики термометров опускались до 2 градусов тепла. Наблюдались дожди, местами с мокрым снегом, порывистый ветер 15-20 метров в секунду. Погода нормализовалась к выходным.

Сегодня, 10 апреля, в Донецке тепло, температура воздуха до 22 градусов тепла и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU