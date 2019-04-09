ВСУ планируют увеличить количество разведок с помощью БПЛА в Донбассе

9 Апр 21:19 2019-04-09T21:19:29+03:00

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На горячую линию министерства внутренних дел ЛНР позвонил житель Станицы Луганской. Мужчина рассказал правоохранителям Республики, что в месте временной дислокации разведроты 25-й бригады, украинскими военнослужащими была развернута стартовая площадка для запуска БПЛА «Sparrow».

- Я всегда в этих привязываю скотину на выпас, вот и в этом году решил пройтись посмотреть, начала ли трава зреть. Выхожу в поле и вижу - палатки какие-то стоят, территория огорожена... И солдаты на посту целятся в меня из автоматов и кричат - руки вверх, стоять. Задержали, - рассказал мужчина.

Жителя Станицы Луганской завели на отгороженную территорию, посадили возле палатки, сказали старшего ждать.

- А я смотрю, под тентами у них как-будто авиаконструкторский кружок - модели планеров собраны, с нарисованным флагом на хвосте, но надпись по-английски «Sparrow», - вспоминает мужчина. - И тут до меня доходит - это ж разведчики здесь беспилотники размещают!

Мужчину продержали до вечера, проверяли. В итоге отпустили, но запретили появляться в этих местах.

- А иначе, сказали, стрелять будут, - посетовал житель Станицы. - Очень, конечно, интересно - я здесь всю жизнь прожил, а эти что

В МВД ЛНР отметили, что технические характеристики разведывательного БПЛА «Sparrow» позволяют вести аэрофоторазведку в радиусе до 70 километров (в режиме обработки результатов в реальном времени - до 15 километров).

ИСТОЧНИК KP.RU