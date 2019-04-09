2019-04-09T21:19:24+03:00
Политика

ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в ДНР

Об этом сообщили в Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в ДНРВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Управлении Народной милиции ДНР заявили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 34 боеприпаса.

- Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы восьми населённых пунктов ДНР, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что Горловское направление обстреливали с позиций 30-й бригады ВСУ.

- Под командованием военного преступника Гараза обстреляли из миномётов калибром 82 миллиметра и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного район населенного пункта Зайцево, - рассказали в НМ ДНР.

По Донецкому направлению огонь открывали с позиций 93-й, 24-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад

- Под командованием военных преступников Брыжинского, Гудзя и Мишанчука вёлся огонь из миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомётов и стрелкового оружия по населённым пунктам Ясиноватая, Спартак, Трудовские, Александровка и району аэропорта города Донецк, - говорят в оборонном ведомстве. - На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием преступника Курача обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия населённые пункты Октябрь и Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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