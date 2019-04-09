2019-04-09T21:13:21+03:00
Общество

В прифронтовом Куйбышевском районе открылась новая детская площадка

Места для игр детворы по переулку Гвардейскому не было с момента постройки домов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Теперь детворе раздолье. Фото: администрация города ДонецкаТеперь детворе раздолье. Фото: администрация города Донецка
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Сегодня, 9 апреля, в Куйбышевском районе Донецка состоялось торжественное открытие новой детской площадки. Обустроить ее попросили жители дома №15а по переулку Гвардейскому.

- Игровой площадки в этом дворе не было с момента постройки домов, - сообщили в пресс-службе столичной администрации. - Совместно с неравнодушными предпринимателями города удалось организовать для малышей место, где они смогут весело проводить свой досуг.

- Мы открываем очередную детскую площадку в прифронтовом Куйбышевском районе. Я от всей души желаю, чтобы на нашей земле скорее установился мир, чтобы в этих дворах мы слышали только ваш, детвора, радостный и звонкий смех, пусть минуты игры на этой площадке приносят вам только счастье и радость, - сказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Детвора и их родители рады площадке с песочницей, качелями, горками и рукоходом. Очередная игровая площадка откроется в прифронтовом Киевском районе уже в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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