2019-04-09T17:36:36+03:00
Политика

ВСУ направили боевиков националистического батальона под Горловку

Они примут участие в обстрелах Республики
Екатерина Сорока
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Деятельность националистических батальонов является запрещенной. Фото: interaffairs.ruДеятельность националистических батальонов является запрещенной. Фото: interaffairs.ru
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9 апреля разведка Народной милиции ДНР получила информацию о том, что украинская сторона перебросила боевиков одного из националистического батальона. Об этом рассказал сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

- В зону ответственности 53-й механизированной бригады ВСУ на горловском направлении отмечено прибытие штурмового батальона, - заявил представитель оборонного ведомства.

За последние два дня представители батальона усилили обстрелы и провокации под Горловкой. Для того, чтобы остановить их действия военнослужащие Республики открыли ответный огонь.

- В результате ответного огня, БМП противника была уничтожена. По уточнённым данным поступающим от неравнодушных к произволу украинских командиров волонтёров, потери противника составили один убитый и двое тяжело раненых. Это станет хорошим уроком для всех тех, кто по-прежнему вынашивает кровавые планы и осмелится сделать хоть один выстрел в сторону Республики, – добавил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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