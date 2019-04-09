ВСУ направили боевиков националистического батальона под Горловку

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-09T17:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

9 апреля разведка Народной милиции ДНР получила информацию о том, что украинская сторона перебросила боевиков одного из националистического батальона. Об этом рассказал сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

- В зону ответственности 53-й механизированной бригады ВСУ на горловском направлении отмечено прибытие штурмового батальона, - заявил представитель оборонного ведомства.

За последние два дня представители батальона усилили обстрелы и провокации под Горловкой. Для того, чтобы остановить их действия военнослужащие Республики открыли ответный огонь.

- В результате ответного огня, БМП противника была уничтожена. По уточнённым данным поступающим от неравнодушных к произволу украинских командиров волонтёров, потери противника составили один убитый и двое тяжело раненых. Это станет хорошим уроком для всех тех, кто по-прежнему вынашивает кровавые планы и осмелится сделать хоть один выстрел в сторону Республики, – добавил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU