В ЛНР обезвредили найденный в поле боеприпас РСЗО «Смерч»

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-09T16:52:04+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР

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Между поселками Металлист и Шишково мужчина нашел боеприпас реактивной системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

Сотрудники взрыво-технической службы (ВТС) экспертно-

- Мужчина заявил о том, что в поле, расположенном между поселками Металлист и Шишково, находится неразорвавшийся снаряд, - говорится в сообщении.

Правоохранители выехали на место и уничтожили снаряд.

МВД ЛНР напоминает жителям, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов необходимо немедленно обращаться в дежурную часть по телефонам: (0642) 34-51-64; 072-100-36-57 или по экстренному номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU