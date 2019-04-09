В ЛНР обезвредили найденный в поле боеприпас РСЗО «Смерч»
Между поселками Металлист и Шишково мужчина нашел боеприпас реактивной системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.
Сотрудники взрыво-технической службы (ВТС) экспертно-
- Мужчина заявил о том, что в поле, расположенном между поселками Металлист и Шишково, находится неразорвавшийся снаряд, - говорится в сообщении.
Правоохранители выехали на место и уничтожили снаряд.
МВД ЛНР напоминает жителям, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов необходимо немедленно обращаться в дежурную часть по телефонам: (0642) 34-51-64; 072-100-36-57 или по экстренному номеру 102.
ИСТОЧНИК KP.RU