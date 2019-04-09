2019-04-09T16:31:40+03:00
Политика

Военный 30-й бригады ВСУ подорвался на взрывном устройстве у Луганского

В Народной милиции ЛНР заявили, что вина за подрыв украинского военнослужащего лежит на командире первого батальона 30-й механизированной бригады ВСУ подполковнике Куликовском
Никита МАКАРЕНКОВ
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Военный 30-й бригады ВСУ подорвался на взрывном устройстве у Луганского. Фото: elise.com.uaВоенный 30-й бригады ВСУ подорвался на взрывном устройстве у Луганского. Фото: elise.com.ua
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Военнослужащий Украины подорвался на неустановленном взрывном устройстве в районе поселка городского типа Луганское. В результате он получил ранения. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Украинские террористы активизировали минирование участков у линии соприкосновения. За минувшие сутки, по нашим данным, в районе населенного пункта Луганское в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение украинский боевик из 30-й механизированной бригады ВСУ, – сообщил Осадчий. - Вина за подрыв украинского военнослужащего лежит на командире первого батальона 30-й механизированной бригады подполковнике Куликовском.

Он добавил, что уровень небоевых потерь в рядах украинской армии крайне высок. Командование ВСУ пытается списать их на выдуманные обстрелы со стороны Республики.

Напомним, ранее начальник управления Народной милиции Республики полковник Михаил Филипоненко сообщал, что два украинских военных погибли в результате подрыва на украинской мине у села Старый Айдар Станично-Луганского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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