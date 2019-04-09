2019-04-09T16:22:53+03:00
Политика

СБУ обвиняет 78-летнего жителя Донбасса в том, что он воевал в рядах ополчения

Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sobitiya.mirtesen.ruФото: sobitiya.mirtesen.ru
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Спецслужбы Украины охотятся за 78-летним пенсионером Владимиром Петровым, которой якобы обвиняется в тот, что он состоял в 4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса ЛНР. Об этом по горячей линии Генеральной прокуратуры Республики сообщил сотрудник Харьковского пограничного отряда.

- Несколько дней назад ориентировка на указанного жителя была передана в управление Харьковского погранотряда с сообщением о том, что он подозревается в совершении ряда преступлений против госвласти Украины, - заявил звонивший. – Я усомнился в обвинении, так как пенсионер физически не мог служить. Знаю, что пожилого мужчину контролируют спецслужбы Украины – при попытке покинуть страну мужчину задержат.

По информации другого сотрудника Сумского пограничного отряда, в конце марта на пункте пропуска «Конотоп» работали сотрудники спецслужбы Украины, которые проверяли пассажиров поезда «Москва-Одесса».

- Пассажиры поезда, в особенности мужчины призывного возраста, жаловались на то, что СБУшники вымогали у них денежные суммы в обмен на то, чтобы пропустить через границу, - рассказал он правоохранителям Республики. - Тех, кто отказывался платить или вступал с сотрудниками СБУ в словесные перепалки, снимали с поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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