В ДНР снова снизили цены на бензин и дизельное топливо
До этого снижение цен на топливо происходило в январе и феврале
Цены на бензин в ДНР снова снижены. Фото: vk.com/gp_rtk
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На заправках государственного предприятия «Республиканская топливная компания» в третий раз с начала года были снижены цены на топливо. На три рубля подешевел бензин и дизельное топливо.
- Снижению цен способствовала конъюнктура рынка оптовых цен. Дальнейшее изменение цен будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефтепродуктов, – заявили в предприятии Донецкому агентству новостей.
Со вчерашнего дня, цена бензина марки А-95 составляет 42 рубля, марки А-92 - 39 рублей, а дизельного топлива – 49 рублей за литр. Цена газа не изменилась – 22 рубля за литр.
ИСТОЧНИК KP.RU