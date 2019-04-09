В ДНР снова снизили цены на бензин и дизельное топливо

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-09T16:20:53+03:00

Цены на бензин в ДНР снова снижены. Фото: vk.com/gp_rtk

До этого снижение цен на топливо происходило в январе и феврале

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На заправках государственного предприятия «Республиканская топливная компания» в третий раз с начала года были снижены цены на топливо. На три рубля подешевел бензин и дизельное топливо.

- Снижению цен способствовала конъюнктура рынка оптовых цен. Дальнейшее изменение цен будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефтепродуктов, – заявили в предприятии Донецкому агентству новостей.

Со вчерашнего дня, цена бензина марки А-95 составляет 42 рубля, марки А-92 - 39 рублей, а дизельного топлива – 49 рублей за литр. Цена газа не изменилась – 22 рубля за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU