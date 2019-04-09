2019-04-09T16:26:01+03:00
Общество

Российский рэпер Хаски выступит с концертом в Донецке

Осенью 2018 года Хаски стал одним из исполнителем, чьи концерты были сорваны в России
Екатерина Сорока
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К сообщению о концерте была прикреплена картинка с цитатой из Книги Екклесиаста. Фото: nn.ruК сообщению о концерте была прикреплена картинка с цитатой из Книги Екклесиаста. Фото: nn.ru
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19 апреля в ночном клубе Chicago в 19.00 с благотворительным концертом выступит российский рэпер Хаски. Об этом сообщил сам исполнитель на своей странице в ВКонтакте.

- Этой весной запланировано два выступления 12 апреля в Улан-Удэ (родной город Хаски) и 19 апреля в Донецке, - сказано в сообщении.

Более детальной информацией по поводу предстоящих выступлений Хаски не поделился.

В последнее время творчество исполнителя сильно ограничивалось для массового зрителя. Так, например, было сорвано несколько его концертов в России, а клипы «Иуда», «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17» и вовсе были заблокированы по решению МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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