Российский рэпер Хаски выступит с концертом в Донецке
19 апреля в ночном клубе Chicago в 19.00 с благотворительным концертом выступит российский рэпер Хаски. Об этом сообщил сам исполнитель на своей странице в ВКонтакте.
- Этой весной запланировано два выступления 12 апреля в Улан-Удэ (родной город Хаски) и 19 апреля в Донецке, - сказано в сообщении.
Более детальной информацией по поводу предстоящих выступлений Хаски не поделился.
В последнее время творчество исполнителя сильно ограничивалось для массового зрителя. Так, например, было сорвано несколько его концертов в России, а клипы «Иуда», «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17» и вовсе были заблокированы по решению МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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