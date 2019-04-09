2019-04-09T15:57:27+03:00
Политика

Телеканалы и радиостанции ЛНР начали вещание на подконтрольной Украине территории Луганщины

Кроме телевидения и радио в населенных пунктах Луганщины также практически отсутствует сеть интернет и голосовая связь.
Екатерина Сорока
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По словам заместителя министра связи ЛНР не собирается использовать TV и радио для пропаганды. Фото: voicesevas.ruПо словам заместителя министра связи ЛНР не собирается использовать TV и радио для пропаганды. Фото: voicesevas.ru
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4 апреля Украина отключила часть населенных пунктов Луганщины от украинского вещания, что дало возможность для ЛНР начать трансляцию собственных телеканалов и радиостанций. Об этом сообщило министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.

- Для нас важно воспользоваться этой паузой для того, чтобы рассказать людям о работе наших программ помощи населению. Наша задача сегодня – максимально доступно объяснить жителям временно оккупированной Киевом Луганщины, какими приоритетными возможностями они могут пользоваться в ЛНР, - прокомментировал ситуацию заместитель министра минкомсвязи Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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