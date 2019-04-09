Телеканалы и радиостанции ЛНР начали вещание на подконтрольной Украине территории Луганщины
4 апреля Украина отключила часть населенных пунктов Луганщины от украинского вещания, что дало возможность для ЛНР начать трансляцию собственных телеканалов и радиостанций. Об этом сообщило министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.
- Для нас важно воспользоваться этой паузой для того, чтобы рассказать людям о работе наших программ помощи населению. Наша задача сегодня – максимально доступно объяснить жителям временно оккупированной Киевом Луганщины, какими приоритетными возможностями они могут пользоваться в ЛНР, - прокомментировал ситуацию заместитель министра минкомсвязи Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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