2019-04-09T15:15:51+03:00
Политика

ЛНР выплатила единоразовую денежную помощь жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: en.postila.ioФото: en.postila.io
Изменить размер текста:

Луганская Народная Республика выплатила единоразовую денежную помощь жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики ЛНР.

- Единоразовую денежную помощь получили 502 человека. Из них 50 ветеранов Великой Отечественной войны, 450 многодетных семей и две вдовы, получающие помощь на детей одиноким матерям, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выплаты получили и педагоги русского языка и литературы, внесшие значительный вклад в развитие русской словесности и культуры.

- Сумма денежных выплат составляет от восьми до 15 тысяч рублей, - рассказали в министерстве.

Кроме этого, в рамках гуманитарной программы десять детей получили реабилитационные услуги в государственном учреждении ЛНР «Луганский центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прифронтовом Куйбышевском районе открылась новая детская площадка
ВСУ направили боевиков националистического батальона под Горловку
В ЛНР обезвредили найденный в поле боеприпас РСЗО «Смерч»
Военный 30-й бригады ВСУ подорвался на взрывном устройстве у Луганского
Российский рэпер Хаски выступит с концертом в Донецке
СБУ обвиняет 78-летнего жителя Донбасса в том, что он воевал в рядах ополчения
В ДНР снова снизили цены на бензин и дизельное топливо
Телеканалы и радиостанции ЛНР начали вещание на подконтрольной Украине территории Луганщины
ВСУ выпустили больше 200 боеприпасов по ЛНР
В 25-й бригаде ВСУ не хватает почти половины вооружения
Во время разминирования насосной станции в Донбассе погиб украинский пиротехник
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о смене органов управления «РТК» и «Донтопливо»
Обстрелом ВСУ обесточены очистительные сооружения в Горловке
ВСУ заминировали дорогу к Счастью в Донбассе
ВСУ выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов
На Луганщине отключили украинское телевидение из-за долгов за электроэнергию
13 апреля в Донецке выступят Митя Фомин, Согдиана, группы «Братья Грим» и «Метро»
ОБСЕ: В Константиновке замечены «Грады», «Гвоздики» и «Рапиры»
В ЛНР за сутки выгорело 15 гектаров территории
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: За неделю погибли пять военнослужащих Республики
Из-за массированного обстрела ВСУ был обесточен поселок вблизи Горловки
На КПВВ в Донбассе отмечены огромные очереди
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР