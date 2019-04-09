ЛНР выплатила единоразовую денежную помощь жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-09T15:15:51+03:00

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики Республики

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Луганская Народная Республика выплатила единоразовую денежную помощь жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики ЛНР.

- Единоразовую денежную помощь получили 502 человека. Из них 50 ветеранов Великой Отечественной войны, 450 многодетных семей и две вдовы, получающие помощь на детей одиноким матерям, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выплаты получили и педагоги русского языка и литературы, внесшие значительный вклад в развитие русской словесности и культуры.

- Сумма денежных выплат составляет от восьми до 15 тысяч рублей, - рассказали в министерстве.

Кроме этого, в рамках гуманитарной программы десять детей получили реабилитационные услуги в государственном учреждении ЛНР «Луганский центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

ИСТОЧНИК KP.RU