2019-04-09T14:47:46+03:00
Политика

ВСУ выпустили больше 200 боеприпасов по ЛНР

Обстрел велся из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Екатерина Сорока
Поделиться:
Вторая часть обстрелов производилась 54-й механизированной бригадой ВСУ под командованием Майстренко. Фото: pictures.reuterВторая часть обстрелов производилась 54-й механизированной бригадой ВСУ под командованием Майстренко. Фото: pictures.reuter
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки украинская сторона выпустила 217 различных боеприпасов по населенным пунктам ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Основная часть обстрелов была произведена с позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. По приказу военного преступника Зубанича, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Пришиб, Желобок, Голубовское и Фрунзе, - сообщил Яков Алексеевич.

Во время атаки украинские военные использовали запрещенные Минскими соглашениями виды оружия: 120, 120 и 82 миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

- Против командующих, которые отдавали приказы с использованием данного оборудования, были возбуждены уголовные дела в Генеральной прокураторе ЛНР, - добавил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 25-й бригаде ВСУ не хватает почти половины вооружения
Во время разминирования насосной станции в Донбассе погиб украинский пиротехник
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о смене органов управления «РТК» и «Донтопливо»
Обстрелом ВСУ обесточены очистительные сооружения в Горловке
ВСУ заминировали дорогу к Счастью в Донбассе
ВСУ выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов
На Луганщине отключили украинское телевидение из-за долгов за электроэнергию
13 апреля в Донецке выступят Митя Фомин, Согдиана, группы «Братья Грим» и «Метро»
ОБСЕ: В Константиновке замечены «Грады», «Гвоздики» и «Рапиры»
В ЛНР за сутки выгорело 15 гектаров территории
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: За неделю погибли пять военнослужащих Республики
Из-за массированного обстрела ВСУ был обесточен поселок вблизи Горловки
На КПВВ в Донбассе отмечены огромные очереди
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР