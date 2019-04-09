ВСУ выпустили больше 200 боеприпасов по ЛНР
За прошедшие сутки украинская сторона выпустила 217 различных боеприпасов по населенным пунктам ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Основная часть обстрелов была произведена с позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. По приказу военного преступника Зубанича, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Пришиб, Желобок, Голубовское и Фрунзе, - сообщил Яков Алексеевич.
Во время атаки украинские военные использовали запрещенные Минскими соглашениями виды оружия: 120, 120 и 82 миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- Против командующих, которые отдавали приказы с использованием данного оборудования, были возбуждены уголовные дела в Генеральной прокураторе ЛНР, - добавил Осадчий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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