Во время разминирования насосной станции в Донбассе погиб украинский пиротехник
Во время разминирования насосной станции Северский-Донецк-Донбасс» произошел взрыв. Один пиротехник погиб, еще двое получили ранения. Об этом в Facebook сообщает МВД Украины.
- Около 10.30 неподалеку села Зайцево Бахмутского района «Донецкой области» во время разминирования территории вблизи водовода насосной станции «Северский-Донецк-Донбасс» в серой зоне подорвалась группа пиротехнических работ, - говорится в сообщении.
В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов.
- Ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный, - добавили в МВД незалежной.
ИСТОЧНИК KP.RU