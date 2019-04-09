2019-04-09T14:38:03+03:00
Политика

Во время разминирования насосной станции в Донбассе погиб украинский пиротехник

Об этом сообщается на официальной странице МВД Украины в Facebook
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mrpl.cityФото: mrpl.city
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Во время разминирования насосной станции Северский-Донецк-Донбасс» произошел взрыв. Один пиротехник погиб, еще двое получили ранения. Об этом в Facebook сообщает МВД Украины.

- Около 10.30 неподалеку села Зайцево Бахмутского района «Донецкой области» во время разминирования территории вблизи водовода насосной станции «Северский-Донецк-Донбасс» в серой зоне подорвалась группа пиротехнических работ, - говорится в сообщении.

В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов.

- Ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный, - добавили в МВД незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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