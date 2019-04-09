2019-04-09T14:26:18+03:00
Политика

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о смене органов управления «РТК» и «Донтопливо»

Согласно опубликованным указам предприятия переходят в ведение правительства
Екатерина Сорока
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Предприятия «РТК» и «Донтопливо» являются топливными монополистами на территории ДНР. Фото: DNR-pravda.ruПредприятия «РТК» и «Донтопливо» являются топливными монополистами на территории ДНР. Фото: DNR-pravda.ru
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9 апреля были обнародованы указы №84 и №85, подписанные Главой ДНР Денисом Пушилином. Согласно им, два крупнейших государственных предприятия Республики «РТК» и «Донтопливо» переходят в правительственное ведение. Информация об этом была опубликована сегодня на официальном сайте Главы ДНР.

- Распоряжаюсь передать государственное предприятие «Республиканская топливная компания» и «Донтопливо» в ведение правительства Донецкой Народной Республики», - указано в документах

Оба распоряжения вступили в распоряжение с момента их подписания. Следить за процессом их выполнения поручено Председателю Правительства Александру Ананченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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