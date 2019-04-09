Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о смене органов управления «РТК» и «Донтопливо»
9 апреля были обнародованы указы №84 и №85, подписанные Главой ДНР Денисом Пушилином. Согласно им, два крупнейших государственных предприятия Республики «РТК» и «Донтопливо» переходят в правительственное ведение. Информация об этом была опубликована сегодня на официальном сайте Главы ДНР.
- Распоряжаюсь передать государственное предприятие «Республиканская топливная компания» и «Донтопливо» в ведение правительства Донецкой Народной Республики», - указано в документах
Оба распоряжения вступили в распоряжение с момента их подписания. Следить за процессом их выполнения поручено Председателю Правительства Александру Ананченко.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»