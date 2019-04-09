2019-04-09T13:51:07+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов

Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: topwar.ruФото: topwar.ru
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что за прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики почти 100 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз, - заявил Якубов. - Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 93 единицы.

Под огнем украинской армии оказались все направления ДНР.

- Были обстреляны: район аэропорта(«Вольво-центр») и село Спартак на северной окраине Донецка, а также поселки шахты Трудовская, Александровка и Старомихайловка на западе столицы; поселок Зайцево в Горловке; Ясиноватая; села Саханка и Октябрь на юге ДНР, - сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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