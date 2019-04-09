2019-04-09T13:23:32+03:00
Политика

В ЛНР за сутки выгорело 15 гектаров территории

Об этом сообщили в МЧС Республки
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Пожар уничтожил сухостой, кустарники, камыши и лесополосыПожар уничтожил сухостой, кустарники, камыши и лесополосыФото: Борис КОКУРИН
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За сутки в Луганской Народной Республике выгорело 15 гектаров территории. Пожар уничтожил сухостой, кустарники, камыши и лесополосы. Об этом сообщили в МЧС ЛНРж

- 8 апреля в Республике зафиксировано 22 пожара, 18 из них – загорания сухой травы, кустарника, камыша, лесополос, мусора на открытых территориях. Всего выгорела территория общей площадью 15 гектаров, - говорится в сообщении. - В связи с этим, напоминаем, что основной причиной загораний в экосистеме является человеческий фактор, а именно: неосторожное обращение с огнем на открытых территориях и сельскохозяйственные палы.

В пресс-службе ведомства напомнили, что во избежание сухотравных пожаров в лесах и степях запрещается:

- пользоваться открытым огнем, бросать непогашенные окурки и спички в сухую траву;

- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином, другими горючими веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла - фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать стерню на полях, траву – на пустырях и пастбищах;

- разводить костры в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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