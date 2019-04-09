Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: За неделю погибли пять военнослужащих Республики
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила, что в результате обстрелов украинской армии за неделю в Донбассе погибли пять военнослужащих Народной милиции ДНР.
- С 29 марта по 4 апреля 2019 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили семь человек, из которых четыре военнослужащих республики и три мирных жителя. За указанный период погибли пять защитников республики, - сообщила омбудсмен.
Кроме этого, Дарья Морозова заявила, что с начала года боевые действия унесли жизни почти пятидесяти человек.
- В Республике с начала 2019 года в результате боевых действий погибли 42 человека, из них четыре мирных жителя, - отметила Дарья Васильевна.
ИСТОЧНИК KP.RU