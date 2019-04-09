2019-04-09T13:14:02+03:00
Политика

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: За неделю погибли пять военнослужащих Республики

С начала года боевые действия унесли жизни 42 человек
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили семь человек, из которых четыре военнослужащих республики и три мирных жителяВ результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили семь человек, из которых четыре военнослужащих республики и три мирных жителяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила, что в результате обстрелов украинской армии за неделю в Донбассе погибли пять военнослужащих Народной милиции ДНР.

- С 29 марта по 4 апреля 2019 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили семь человек, из которых четыре военнослужащих республики и три мирных жителя. За указанный период погибли пять защитников республики, - сообщила омбудсмен.

Кроме этого, Дарья Морозова заявила, что с начала года боевые действия унесли жизни почти пятидесяти человек.

- В Республике с начала 2019 года в результате боевых действий погибли 42 человека, из них четыре мирных жителя, - отметила Дарья Васильевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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