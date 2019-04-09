13 апреля в Донецке выступят Митя Фомин, Согдиана, группы «Братья Грим» и «Метро»
Ежегодно 13 апреля в столице Республики проходит праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики. На открытой сцене парка культуры и отдыха имени Щербакова выступят звезды российской эстрады. Об этом сегодня сообщили в Русском центре.
- На сцене выступят Митя Фомин, Согдиана, группы «Братья Грим» и «Метро», – говорится в сообщении.
Долгое время из-за погодных условий в Донецке праздничный концерт ко Дню космонавтики проводился в закрытом помещении в Центре славянской культуры. Из-за чего на концерты могло прийти ограниченное количество людей.
Опыт прошлого года показывает, что открытая площадка не смотря на погодные условия жители Республики только рады принять участие в празднике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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