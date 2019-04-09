2019-04-09T13:35:30+03:00
Общество

13 апреля в Донецке выступят Митя Фомин, Согдиана, группы «Братья Грим» и «Метро»

Звезды российской эстрады поздравят с Днем космонавтики
Екатерина Сорока
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Митя Фомин уже выступал в ДонецкеМитя Фомин уже выступал в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Ежегодно 13 апреля в столице Республики проходит праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики. На открытой сцене парка культуры и отдыха имени Щербакова выступят звезды российской эстрады. Об этом сегодня сообщили в Русском центре.

- На сцене выступят Митя Фомин, Согдиана, группы «Братья Грим» и «Метро», – говорится в сообщении.

Долгое время из-за погодных условий в Донецке праздничный концерт ко Дню космонавтики проводился в закрытом помещении в Центре славянской культуры. Из-за чего на концерты могло прийти ограниченное количество людей.

Опыт прошлого года показывает, что открытая площадка не смотря на погодные условия жители Республики только рады принять участие в празднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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