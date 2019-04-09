На КПВВ в Донбассе отмечены огромные очереди

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-09T12:19:45+03:00

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В Еленовке зафиксированы большие очереди из гражданских людей. Это связанно с закрытием пропускных пунктов «Марьинка» и «Гнутово (сегодня возобновил работу)». Об этом сказано в отчёте СММ ОБСЕ за 7 апреля.

- Очередь на пункте пропуска в «Еленовке» со стороны ДНР была необычно большая, в очереди были около 400 транспортных средств и большое количество пешеходов ожидали автобусов, - говорится в отчете.

Наблюдатели выяснили, что некоторые люди находятся на блокпосту не первые сутки.

- Несколько гражданских лиц сообщили, что целый день простояли в очереди и что им, по всей видимости, придется ночевать в автомобилях на КПВВ, чтобы на следующий день иметь возможность пересечь блокпост, - рассказывают в ОБСЕ. - В то же время, по словам других мирных жителей, они ждут там уже три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU