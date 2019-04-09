ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-09T12:11:17+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР

- Киевские силовики 11 раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Пришиб и Желобок, поселка Голубовское.

- Огонь велся из 122-мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - рассказали в Народной милиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU