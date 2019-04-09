20 апреля в Луганске пройдет предпасхальная ярмарка
Об этом сообщили в горадминистрации
Фото: mer.govdnr.ru
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В преддверии праздника Пасхи, в столице Луганской Народной Ресеублики пройдет ярмарка. Об этом сообщили в горадминистрации.
- На ярмарке в широком ассортименте будут представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продукция пищевых предприятий города и Республики по ценам товаропроизводителей, – говорится в сообщении.
На ярмарке можно будет приобрести и рассаду. Фото: ЛИЦ
Также на ярмарке можно будет приобрести и саженцы цветов, деревьев и кустарников.
Ярмарка начнется в 8.00 в районе стадиона «Авангард».
ИСТОЧНИК KP.RU