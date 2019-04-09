2019-04-09T11:42:47+03:00
Политика

Работа КПВВ «Гнутово» возобновлена

Пункт пропуска «Марьинка» пока что закрыт
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Ирина ГОРБАСЕВАФото: Ирина ГОРБАСЕВА
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Сегодня, 9 апреля, в госпогранслужбе незалежной сообщили о возобновлении работы на контрольно-пропускном пункте «Гнутово», который был закрыт для проведения реконструкций.

- Поскольку часть мероприятий по реконструкции КПВВ «Гнутово» завершена, сегодня, 9 апреля с 7.00 восстановлено пропуск лиц через линию разграничения в этом контрольном пункте, - говорится в сообщении.

Контрольно-пропускной пункт «Марьинка» пока что закрыт. Пропуск гражданского населения невозможен из-за опасности.

Напомним, что этот пункт пропуска приостановил свою деятельность из-за перестрелки между украинскими военнослужащими. Руководство незалежной, чтобы скрыть свое преступление, обвинило в обстрелах Народную милицию ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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