Работа КПВВ «Гнутово» возобновлена
Сегодня, 9 апреля, в госпогранслужбе незалежной сообщили о возобновлении работы на контрольно-пропускном пункте «Гнутово», который был закрыт для проведения реконструкций.
- Поскольку часть мероприятий по реконструкции КПВВ «Гнутово» завершена, сегодня, 9 апреля с 7.00 восстановлено пропуск лиц через линию разграничения в этом контрольном пункте, - говорится в сообщении.
Контрольно-пропускной пункт «Марьинка» пока что закрыт. Пропуск гражданского населения невозможен из-за опасности.
Напомним, что этот пункт пропуска приостановил свою деятельность из-за перестрелки между украинскими военнослужащими. Руководство незалежной, чтобы скрыть свое преступление, обвинило в обстрелах Народную милицию ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU