Из-за пищевых отходов из части ВСУ в Волновахе вспыхнула эпидемия африканской чумы свиней

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-09T11:29:33+03:00

Вспышка африканской чумы фиксируется не в первый раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На подконтрольной Киеву территории Донбасса зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. Эпидемия обнаружена в Волновахском районе.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей заявили, очаг возник на территории домовладения, где семья содержала 30 голов свиней.

- В числе животных на этом подворье находилась свиноматка с десятью поросятами, кроме них, велся откорм взрослых свиней, - сообщает начальник ведомства Александр Воробьев. - После того как четверо животных пали, остальных 26 пришлось обезвредить.

Кроме этого Воробьев отметил, что источником инфекции оказались пищевые отходы одной из воинских частей ВСУ, которые продавались как корм для хозяйства.

- Собственникам домохозяйств неоднократно доводилось до сведения об опасности кормления животных отходами из заведений общепита, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU