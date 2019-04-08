В результате обстрела ВСУ в Старомихайловке ранена пенсионерка
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявили о ранении мирной жительницы в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
- Сегодня в 10:40 вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Старомихайловка в западной части Донецка, - говорят в СЦКК. - В результате огня ВСУ ранена мирная жительница поселка 1940 года рождения.
Пострадавшая доставлена в больницу
- Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для уточнения информации, - добавили в представительстве.
Напомним, ВСУ выпустили по Старомихайловке 17 мин.
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- Продуктами уже закупались. Едем с оптового рынка. Будем с минуты на минуту, - говорит нам в телефонном разговоре Виктория Павленко - офицер полка по связям с общественностью (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU