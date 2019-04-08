2019-04-08T15:18:17+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ в Старомихайловке ранена пенсионерка

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ регулярно обстреливают СтаромихайловкуВСУ регулярно обстреливают СтаромихайловкуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявили о ранении мирной жительницы в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

- Сегодня в 10:40 вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Старомихайловка в западной части Донецка, - говорят в СЦКК. - В результате огня ВСУ ранена мирная жительница поселка 1940 года рождения.

Пострадавшая доставлена в больницу

- Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для уточнения информации, - добавили в представительстве.

Напомним, ВСУ выпустили по Старомихайловке 17 мин.

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- Продуктами уже закупались. Едем с оптового рынка. Будем с минуты на минуту, - говорит нам в телефонном разговоре Виктория Павленко - офицер полка по связям с общественностью (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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