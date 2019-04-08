Полиция Луганска об искоренении незаконной торговли: Такие рейды проводятся для благоустройства города
В Луганске продолжают бороться с незаконной торговлей. В этот раз правоохранители провели рейд в районе восточного рынка и на «третьем километре».
- С пенсионерами и лицами преклонного возраста постоянно проводятся разъяснительная работа, а также доводится информация, где можно без рыночного сбора осуществлять продажу своих изделий и товаров, - рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.
В столице Республики создали торговые ряды, на которых жители могут производить реализацию своей продукции.
- Есть специально отведенные места, где можно производить торговлю, - говорит заместитель начальника отдела участковых инспекторов МВД ЛНР Дмитрий Геращенко. - Часть благоразумных людей прислушались к нам и уже перешли на тот рынок.
Рейды на несанкционированные рынки В ЛНР проходят регулярно.
По словам сотрудников полиции, подобного рода профилактические мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем.
- Это – не временные меры, - отмечают правоохранители. - Такие рейды проводятся для благоустройства города.
ИСТОЧНИК KP.RU