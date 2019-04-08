2019-04-08T14:32:39+03:00
Общество

Полиция Луганска об искоренении незаконной торговли: Такие рейды проводятся для благоустройства города

Рейды на несанкционированные рынки проходят регулярно [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mvdlnr.ruФото: mvdlnr.ru
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В Луганске продолжают бороться с незаконной торговлей. В этот раз правоохранители провели рейд в районе восточного рынка и на «третьем километре».

- С пенсионерами и лицами преклонного возраста постоянно проводятся разъяснительная работа, а также доводится информация, где можно без рыночного сбора осуществлять продажу своих изделий и товаров, - рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.

В столице Республики создали торговые ряды, на которых жители могут производить реализацию своей продукции.

- Есть специально отведенные места, где можно производить торговлю, - говорит заместитель начальника отдела участковых инспекторов МВД ЛНР Дмитрий Геращенко. - Часть благоразумных людей прислушались к нам и уже перешли на тот рынок.

Рейды на несанкционированные рынки В ЛНР проходят регулярно.

По словам сотрудников полиции, подобного рода профилактические мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем.

- Это – не временные меры, - отмечают правоохранители. - Такие рейды проводятся для благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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